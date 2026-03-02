donna truffata e sotto shock ad apricena arresto lampo dei due ladri dopo un inseguimento

A Apricena, due giovani sono stati arrestati dalla Polizia dopo aver rapinato e truffato un’anziana. L’episodio si è concluso con un inseguimento che ha portato all’arresto dei sospetti e al recupero della refurtiva. La vittima, una donna anziana, si trovava sotto shock dopo l’aggressione. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente sul posto.

Due giovani sono stati arrestati ad Apricena (Foggia) con l’accusa di rapina, truffa aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dopo aver sottratto dei monili in oro a un’anziana donna. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito di servizi mirati al contrasto dei reati predatori. L’intervento tempestivo ha permesso di recuperare la refurtiva e assicurare i responsabili alla giustizia. Operazione della Polizia di Stato: i fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di San Severo ha svolto un servizio di controllo del territorio nella zona di Apricena, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it



