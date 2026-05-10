Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Roma, nella zona di Olgiata, per aver rubato energia elettrica per un valore di circa 155.000 euro. I tecnici sono intervenuti sul posto e hanno scoperto un allaccio abusivo collegato alla rete elettrica. L’arresto è stato effettuato sulla base delle verifiche effettuate durante il sopralluogo. La polizia ha portato avanti le indagini per chiarire la dinamica del furto.

Aveva chiamato i tecnici per un problema alla rete elettrica, a cui si era collegato abusivamente. Un 49enne è stato arrestato nella frazione Olgiata di Roma con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica, dopo la scoperta dei carabinieri che l’appartamento dell’uomo era allacciato direttamente alla rete pubblica, per un danno stimato in oltre 150mila euro. La segnalazione all’Olgiata L’intervento dei tecnici è stato richiesto dallo stesso proprietario per un presunto disservizio alla rete nella sua casa all’Olgiata, borgata alla periferia nord di Roma. Arrivati nell’abitazione, gli operatori specializzati di Areti Spa hanno scoperto che l’immobile era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, evitando così di essere rilevato dal sistema di contabilizzazione dei consumi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Furto di elettricità da 155mila euro all'Olgiata a Roma, chiama i tecnici ma scoprono l'allaccio abusivo

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