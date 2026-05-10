Un uomo è stato arrestato a Roma con l’accusa di aver effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica, stimato in un valore di circa 155.000 euro. I tecnici hanno individuato il furto grazie a un’analisi dettagliata dei dati di consumo e a un controllo approfondito dell’impianto. Durante le verifiche, è stato riscontrato un collegamento irregolare che aveva permesso di sottrarre energia senza autorizzazione.

?? Punti chiave Come ha fatto l'uomo a nascondere un allaccio da 155.000 euro? Quale dettaglio tecnico ha permesso ai tecnici di scoprire il furto? Perché una segnalazione di guasto ha portato all'arresto del quarantenne? In che modo questo allaccio clandestino influisce sulla rete elettrica locale??? In Breve Intervento tecnici Areti Spa a largo Olgiata dopo segnalazione disservizio elettrico. Danno economico quantificato in 155.640 euro per la società distributrice. Allaccio diretto a .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, arrestato per furto di luce: allaccio abusivo da 155.000 euro

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