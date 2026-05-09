Furto di orologi di lusso in Costa Azzurra | arrestati tre napoletani

Tre persone di nazionalità italiana, due uomini e una donna tra i 50 e i 55 anni, sono state arrestate in Costa Azzurra in esecuzione di tre mandati di arresto europeo emessi da un'autorità giudiziaria francese. Le autorità locali hanno accusato i tre di essere coinvolti in un’associazione criminale dedita al furto di orologi di lusso. Le indagini sono state condotte in collaborazione tra le forze di polizia dei due paesi.

La polizia ha eseguito tre mandati di arresto europeo emessi dall’Autorità Giudiziaria francese nei confronti di tre persone — due uomini e una donna, di età compresa tra i 50 e i 55 anni — ritenute responsabili dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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