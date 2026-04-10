Furibonda sfuriata di Bruno Vespa a Porta a Porta | Non glielo consento stia zitto!

Durante la trasmissione serale di Porta a Porta, Bruno Vespa si è infuriato in diretta, interrompendo duramente un intervento di Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico. Provenzano aveva pronunciato una battuta che ha provocato la reazione veemente del conduttore, il quale si è rivolto con tono deciso dicendo: «Non glielo consento, stia zitto!» La discussione si è poi protratta con toni accesi.

Furibonda sfuriata di Bruno Vespa a Porta a Porta. Nel mirino Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democratico, che ieri sera si è lasciato scappare una battuta che ha mandato su tutte le furie il giornalista e conduttore Rai. In studio si parla dell’intervento in Parlamento della Premier Giorgia Meloni e il dibattitto è piuttosto acceso. Giuseppe Provenzano battibecca con Lucio Malan, Capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, quando Bruno Vespa lo invita a tacere. Stavamo interloquendo, dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico reagisce Provenzano. Vuole venire al posto mio? stuzzica Vespa, innescando la risposta dell’esponente del PD che scatena il finimondo in studio: Non lo farei mai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Furibonda sfuriata di Bruno Vespa a Porta a Porta: “Non glielo consento, stia zitto!” Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. Scontro a Porta a Porta, Vespa perde la pazienza: “Stia zitto, non glielo consento” – VIDEOMomenti di forte tensione in studio durante la puntata del 9 aprile di Porta a Porta. Il video di Bruno Vespa contro Provenzano a Porta a Porta, stia zitto: ira del Pd, Rai prenda le distanzeIl Pd chiede provvedimenti alla Rai contro Vespa dopo lo scontro col deputato Provenzano a Porta a Porta, FdI replica e provoca i dem ... virgilio.it Stia zitto, non glielo consento: Bruno Vespa quasi alle mani in diretta. Il videoScontro senza precedenti in diretta tv a Porta a Porta con Bruno Vespa che ha letteralmente perso le staffe con un suo ospite. newsmondo.it