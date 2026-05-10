Furia improvvisa Sempio nuovi dettagli shock | Dopo il rifiuto lui…
La Procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, fornendo dettagli che coinvolgono direttamente Andrea Sempio. Secondo le indagini, ci sarebbero elementi che descrivono un comportamento aggressivo e violento da parte di Sempio, che avrebbe avuto una reazione immediata dopo un rifiuto. La ricostruzione degli inquirenti dipinge un quadro severo nei confronti dell’uomo, con nuove prove raccolte nel corso delle indagini.
La Procura di Pavia traccia uno scenario durissimo nei confronti di Andrea Sempio nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco, in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007. Gli investigatori parlano di una «reazione esplosiva» maturata dopo un presunto rifiuto della giovane e descrivono un’aggressione «cieca e sproporzionata», culminata in un violento accanimento sul volto e sulla testa della vittima. Le conclusioni dei pm sono state messe nero su bianco e contestate all’indagato durante l’interrogatorio dello scorso 6 maggio. In quell’occasione il 38enne ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Al centro...🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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