Furia improvvisa Sempio nuovi dettagli shock | Dopo il rifiuto lui…

La Procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco, fornendo dettagli che coinvolgono direttamente Andrea Sempio. Secondo le indagini, ci sarebbero elementi che descrivono un comportamento aggressivo e violento da parte di Sempio, che avrebbe avuto una reazione immediata dopo un rifiuto. La ricostruzione degli inquirenti dipinge un quadro severo nei confronti dell’uomo, con nuove prove raccolte nel corso delle indagini.

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