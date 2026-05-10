AGI - Folla di fan questo pomeriggio a Trastevere, in via della Pellicia per una esibizione a sorpresa del cantante romano Fulminacci, reduce dal successo di Sanremo con il brano "Stupida fortuna". Chitarra acustica in spalla e nessun preavviso: Fulminacci si è fermato lungo la via e ha iniziato a suonare, attirando in pochi minuti una folla di fan e curiosi. I presenti hanno intonato con lui alcuni dei brani più celebri del suo repertorio, creando un’atmosfera da concerto intimo e partecipato. L'occasione era l'inaugurazione di un locale nel quartiere. In pochi minuti le immagini del live improvvisato sono finite sui social, rimbalzando tra Instagram e TikTok e diventando virale.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fulminacci, live a sorpresa a Trastevere. Folla in via della Pelliccia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sanremo 2026, Fulminacci canta per strada 'Stupida fortuna': folla per il cantautore romanoGrande entusiasmo a Sanremo per un mini concerto improvvisato per strada da Fulminacci.

Kate Middleton esce a sorpresa e viene assalita dalla follaKate Middleton si è presentata a sorpresa con William al Borough Market ed è stata assalita dalla folla che non si aspetta di incontrare tra un...