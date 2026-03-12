Kate Middleton è uscita inaspettatamente con William al Borough Market, attirando l’attenzione dei presenti. La coppia è stata subito circondata da numerosi spettatori che si trovavano tra i chioschi e i locali del mercato. La folla ha chiesto foto e autografi, creando una scena di grande affluenza. La Principessa del Galles si è mostrata disponibile, mentre le persone si sono avvicinate per scattare scatti e parlare con lei.

Kate Middleton si è presentata a sorpresa con William al Borough Market ed è stata assalita dalla folla che non si aspetta di incontrare tra un chiosco e un locale la Principessa del Galles. Non contenta, la futura Regina ha ulteriormente stupito improvvisandosi barista. Kate Middleton indossa il grembiule tra birre e crumble. Dopo averla vista con un look d’alta rappresentanza alla cerimonia del Commonwealth Day durante la quale ha quasi abbracciato suo marito William, ritroviamo Kate Middleton immersa in tutt’altra atmosfera. Infatti, la Principessa del Galles, accompagnata dal Principe, ha fatto un giro enogastronomico nei birrifici più noti di Londra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton esce a sorpresa e viene assalita dalla folla

