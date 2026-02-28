Grande entusiasmo a Sanremo per un mini concerto improvvisato per strada da Fulminacci. Il giovane cantautore romano, in gara con il brano ‘Stupida sfortuna’ ha imbracciato la chitarra e ha suonato in via Garibaldi, all’incrocio con via Escoffier, a pochi metri dalla statua raffigurante Mike Bongiorno. Tantissimi i fans che hanno immortalato il momento con i telefonini e condiviso l’esibizione di Fulminacci sui social. Monte Rosa: tre scialpinisti in crepaccio, due recuperati. L'intervento del Soccorso Alpino New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Fulminacci canta per strada 'Stupida fortuna': folla per il cantautore romano

Sanremo 2026, Fulminacci canta Stupida sfortuna. Testo e di cosa parla la canzoneCi sono artisti che arrivano a Sanremo per inseguire il palco e altri che portano al Festival il proprio mondo.

Fulminacci a Sanremo 2026: il ritorno del cantautore romano tra malinconia e leggerezzaFulmicacci, nome d'arte di Filippo Uttinacci, torna a Sanremo per la seconda volta.

Sanremo 2026 - Fulminacci alle prove con l'orchestra

Aggiornamenti e notizie su Sanremo.

Temi più discussi: Chi è Fulminacci, il cantautore romano che porta Stupida sfortuna a Sanremo 2026; Fulminacci per la seconda volta all'Ariston canta 'Stupida sfortuna'; Fulminacci a Sanremo: Duetterò con Francesca Fagnani sulle note di Parole parole, inseguendo il mito di Mina; Sanremo 2026, Fulminacci canta Stupida sfortuna. Testo e di cosa parla la canzone.

Sanremo 2026, Fulminacci canta per strada 'Stupida fortuna': folla per il cantautore romano(LaPresse) Grande entusiasmo a Sanremo per un mini concerto improvvisato per strada da Fulminacci. Il giovane cantautore romano, in gara con il ... stream24.ilsole24ore.com

Sanremo 2026, l’abito di Fulminacci per la serata finale del Festival: look e stilistaSanremo 2026, l'abito di Fulminacci per la serata finale del Festival: look e stilista del cantante in gara oggi. Tutte le informazioni ... tpi.it

Finale di Sanremo, ecco l'ordine ufficiale dei cantanti in gara https://shorturl.at/Kpunh - facebook.com facebook

Ieri, I MASCHI a Sanremo. Oggi, SEI TU per l’ultima volta sul palco dell’Ariston. BACI A TUTT* #Sanremo2026 x.com