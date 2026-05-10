Fulminacci il live a sorpresa a Roma per i fans? No per una birra

Nelle strade di Trastevere, un cantante ha tenuto un breve concerto di circa 15 minuti, come un artista di strada. L’evento si è svolto in un contesto sponsorizzato da una birra, attirando l’attenzione dei passanti e dei fan presenti. La performance è durata poco più di un quarto d’ora ed è stata organizzata senza annunci ufficiali o grandi annunci pubblicitari.

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