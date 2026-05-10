Fulminacci il live a sorpresa a Roma per i fans? No per una birra
Nelle strade di Trastevere, un cantante ha tenuto un breve concerto di circa 15 minuti, come un artista di strada. L’evento si è svolto in un contesto sponsorizzato da una birra, attirando l’attenzione dei passanti e dei fan presenti. La performance è durata poco più di un quarto d’ora ed è stata organizzata senza annunci ufficiali o grandi annunci pubblicitari.
(Adnkronos) – Come un cantante di strada per le vie di Trastevere, ma in un evento sponsorizzato da una birra, Fulminacci si è esibito in un mini live: poco più di 15 minuti. Un regalo ai fan? Macchè solo un’operazione di marketing. L'appuntamento, in perfetto stile marketing, è stato dato tramite social. Armato solo di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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