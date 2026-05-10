Gli agenti di una caserma locale hanno arrestato un uomo di 28 anni dopo un inseguimento nel centro cittadino. La polizia, fuori servizio, aveva notato una moto rubata e ha tentato di fermare il motociclista, che però è fuggito e si è nascosto tra le vie della città. Alla fine, il 28enne è stato fermato senza patente di guida e portato in caserma.

Fuori servizio gli uomini della caserma cittadina notano una moto rubata e arrestano un 28enne straniero, sprovvisto di patente di guida, dopo un inseguimento nel salotto cittadino. È successo l’altro giorno a Cologno Monzese, in pieno giorno. A notare il veicolo, che era già stato segnalato come oggetto di furto, sono stati alcuni militari che si trovavano fuori servizio in zona. I carabinieri hanno subito invitato il giovane a fermarsi per un controllo, ma questo anziché accostare il veicolo ha invece bruciato l’alt e continuato la sua corsa. Per cercare di sfuggire alle forze dell’ordine, dopo qualche minuto ha abbandonato il veicolo in mezzo alla strada, tentando di proseguire poi la sua fuga a piedi e di provare a depistare i militari, correndo per le vie del centro storico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fugge all’alt a bordo di una moto rubata: preso

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La polizia non riesce ad avviare la moto da cross

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