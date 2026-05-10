Fugge all’alt a bordo di una moto rubata | preso

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti di una caserma locale hanno arrestato un uomo di 28 anni dopo un inseguimento nel centro cittadino. La polizia, fuori servizio, aveva notato una moto rubata e ha tentato di fermare il motociclista, che però è fuggito e si è nascosto tra le vie della città. Alla fine, il 28enne è stato fermato senza patente di guida e portato in caserma.

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Fuori servizio gli uomini della caserma cittadina notano una moto rubata e arrestano un 28enne straniero, sprovvisto di patente di guida, dopo un inseguimento nel salotto cittadino. È successo l’altro giorno a Cologno Monzese, in pieno giorno. A notare il veicolo, che era già stato segnalato come oggetto di furto, sono stati alcuni militari che si trovavano fuori servizio in zona. I carabinieri hanno subito invitato il giovane a fermarsi per un controllo, ma questo anziché accostare il veicolo ha invece bruciato l’alt e continuato la sua corsa. Per cercare di sfuggire alle forze dell’ordine, dopo qualche minuto ha abbandonato il veicolo in mezzo alla strada, tentando di proseguire poi la sua fuga a piedi e di provare a depistare i militari, correndo per le vie del centro storico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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