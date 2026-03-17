Lido di Ostia fugge all’alt con un’auto rubata e si schianta | arrestata una 27enne

Nella notte tra il 15 e il 16 marzo, i carabinieri di Ostia hanno fermato un’auto rubata che stava tentando di fuggire. La vettura, condotta da una donna di 27 anni, ha poi sbandato e si è schiantata contro un muro. La donna è stata subito arrestata e portata in caserma. La 27enne è risultata già nota alle forze dell’ordine.

Ostia, 17 marzo 2026 – Nella tarda serata dell’altro ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ostia hanno arrestato una 27enne, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata di aver violato il nuovo articolo 192, comma 7-bis, del Codice della strada. La donna è stata inoltre denunciata, insieme a un 40enne romano, per ricettazione. Tutto è accaduto durante un servizio di controllo sul lungomare Duca degli Abruzzi, al Lido di Ostia. I militari hanno intimato l’alt a una Citroen C1 con due persone a bordo, ma la conducente non si è fermata e ha accelerato nel tentativo di sfuggire al controllo. Ne è nato un breve inseguimento, terminato poco dopo quando l’auto è finita contro un veicolo parcheggiato regolarmente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Alla guida di un’auto rubata fugge all’alt dei carabinieri: raggiunto e denunciatoInseguimento nella notte di Capodanno lungo la FiPiLi da Montopoli all'uscita di Ponsacco dove è finita la corsa del 31enne Nella notte di Capodanno... Leggi anche: Fugge all’alt e si schianta: "Era ubriaco". Arrestato