Fugge a un controllo dei carabinieri | in manette un 24enne

Nella notte dell’8 maggio a Greve in Chianti, i carabinieri hanno fermato un'auto per un normale controllo, ma il conducente, un giovane di 24 anni, ha tentato di scappare. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato bloccato e il conducente arrestato. Il giovane è stato portato in caserma e accusato di aver tentato di sottrarsi all’identificazione.

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GREVE IN CHIANTI – Durante la notte dell’8 maggio a Greve in Chianti, un giovane italiano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un pericoloso tentativo di sottrarsi a un controllo stradale. Secondo quanto ricostruito, i militari dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Figline Valdarno erano impegnati in un normale servizio di perlustrazione quando hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito. Il conducente, invece di fermarsi, ha ignorato i segnali luminosi e sonori della pattuglia, accelerando bruscamente e dando il via a una fuga spericolata. Durante l’inseguimento, il giovane ha commesso numerose infrazioni al codice della strada, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Fugge a un controllo dei carabinieri: in manette un 24enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I controlli dei Carabinieri in zona Termini Notizie correlate Butta le dosi alla vista dei carabinieri, in manette pusher 24ennePrima si apparta col suo acquirente e alla vista dei carabinieri getta per terra qualcosa. Leggi anche: Fugge durante un controllo, inseguimento dei carabinieri: arrestato con 35 grammi di cocaina