Butta le dosi alla vista dei carabinieri in manette pusher 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver gettato sostanze sospette alla vista delle forze dell'ordine. I militari, mentre percorrevano via Acquaviva, hanno notato il ragazzo che si era appartato con un acquirente e, in quel momento, ha lanciato qualcosa a terra. L’intervento è scaturito da un comportamento che ha attirato l’attenzione degli agenti, portando all’arresto e al sequestro di sostanze.

Prima si apparta col suo acquirente e alla vista dei carabinieri getta per terra qualcosa. Un gesto che ha insospettito i militari della sezione operativa del Norm di Caserta che stavano transitando in via Acquaviva.I giovani che hanno attirato l'attenzione dei carabinieri erano due, uno che è.🔗 Leggi su Casertanews.it

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