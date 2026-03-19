Fugge durante un controllo inseguimento dei carabinieri | arrestato con 35 grammi di cocaina

Nella mattina di giovedì 12 marzo, i carabinieri di Villa d’Almè hanno fermato un uomo durante un controllo, ma lui è scappato a piedi. È stato inseguito e raggiunto poco dopo. Durante la perquisizione, sono stati trovati 35 grammi di cocaina nella sua disponibilità. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

Almè. Nella mattina di giovedì 12 marzo i carabinieri della stazione di Villa d’Almè, con il supporto dei colleghi di Almenno San Salvatore, hanno arrestato un cittadino di origini marocchine, 55 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scaturita durante un ordinario controllo alla circolazione ad Almè. Già noto alle forze dell’ordine e affidato in prova ai servizi sociali come misura alternativa, quando è stato fermato dai militari l’uomo viaggiava a bordo della sua auto. Dopo un’iniziale collaborazione, ha improvvisamente ha lanciato un giubbotto contro il militare che stava effettuando il controllo e ha ripreso la marcia a forte velocità nel tentativo di fuggire. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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