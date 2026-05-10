Fuga spericolata a bordo di un' auto nel Chianti
Venerdì notte, un giovane di 24 anni è stato fermato dai carabinieri nel Chianti dopo aver tentato di scappare con la propria auto durante un controllo stradale vicino a Greve in Chianti. L'uomo è stato arrestato a seguito di un inseguimento che ha coinvolto le forze dell'ordine, senza altre persone coinvolte. La fuga è durata pochi minuti prima che l’auto venisse fermata e il conducente arrestato.
Venerdì notte un 24enne italiano è stato arrestato dai carabinieri dopo un pericoloso tentativo di sottrarsi a un controllo stradale nei pressi di Greve in Chianti.Secondo quanto ricostruito, i militari dell’aliquota Radiomobile di Figline Valdarno erano impegnati in un servizio di perlustrazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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