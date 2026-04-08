Elia Del Grande la fuga finisce nel Varesotto | fermato a bordo di un' auto rubata rientra in carcere

Nella giornata di Pasqua, un uomo che aveva ottenuto un permesso per uscire dalla struttura di Alba, in provincia di Cuneo, è fuggito e non ha fatto ritorno. Dopo alcuni giorni di fuga, è stato rintracciato nel Varesotto a bordo di un'auto rubata. L’uomo è stato arrestato e riposto in carcere. La misura di sicurezza di sei mesi era stata disposta a causa della sua pericolosità sociale dichiarata.

Aveva approfittato del permesso ottenuto per la giornata di Pasqua per non rientrare più nella struttura di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava concludendo i sei mesi previsti dalla misura di sicurezza, disposta per via della sua dichiarata pericolosità sociale. Dopo giorni di ricerche, nel. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Finisce la fuga di Elia Del Grande, arrestato nel VaresottoÈ stato rintracciato e arrestato dai carabinieri a Varano Borghi, in provincia di Varese, Elia Del Grande, il 50enne fuggito il giorno di Pasqua...

Elia Del Grande fermato, il triplice omicida in fuga era alla guida di un’auto rubataÈ stato rintracciato e arrestato nel primo pomeriggio di oggi Elia Del Grande, l’uomo già noto per la strage di Cadrezzate e da giorni irreperibile...

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai; Elia Del Grande in fuga, nuova evasione per l'autore della 'strage dei fornai'; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi.

È stato arrestato Elia Del Grande: era fuggito la sera di Pasqua. Uccise tutta la famiglia 38 anni faLo hanno intercettato i Carabinieri in provincia di Varese perchè ha fatto una strana mossa per evitare il controllo ... dire.it

Elia Del Grande, arrestato il latitante in fuga per la seconda volta in sei mesi: era alla guida di un'auto rubataElia Del Grande è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato nel Varesotto. L'uomo, condannato per la strage dei fornai per resistenza a pubblico ufficiale e ... ilmattino.it

Finisce la fuga di Elia Del Grande, il cinquantenne condannato a 26 anni di carcere per l'omicidio della famiglia nel 1998. Ricercato dalla domenica di Pasqua quando sarebbe dovuto tornare nella casa-lavoro di Alba è stato rintracciato a bordo di un'auto ruba - facebook.com facebook

Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com