Una lunga operazione di dieci ore si è conclusa con successo in una struttura sanitaria locale, riguardando la rimozione di un raro tumore cerebrale. Durante l’intervento sono state adottate tecniche avanzate di neurochirurgia per ridurre al minimo i rischi per il paziente, senza complicazioni rilevanti. Per raggiungere la regione della ghiandola coinvolta, i medici hanno utilizzato un approccio chirurgico specifico che ha permesso di accedere all’area senza danneggiare i tessuti circostanti.

? Punti chiave Come hanno evitato rischi mortali durante le dieci ore di operazione?. Quale tecnica specifica ha permesso di raggiungere la zona della ghiandola?. Chi ha coordinato la sinergia tra neurochirurgia, anestesia e cardiologia?. Perché questo successo clinico cambia la gestione sanitaria a Frosinone?.? In Breve Chirurghi Apponi, Porretta e Mollo hanno gestito la stabilità del paziente per 10 ore.. Team di Costagliola, Piazza e Iess ha operato con tecnica endoscopio-assistita a Frosinone.. L'intervento ha evitato la migrazione sanitaria verso grandi poli universitari fuori provincia.. Il paziente è stato dimesso rapidamente senza alcun deficit neurologico rilevato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frosinone, successo per il raro tumore: 10 ore di neurochirurgia

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