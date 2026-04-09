Un intervento chirurgico di oltre dieci ore è stato portato a termine da un team medico presso un ospedale in Alessandria per rimuovere un tumore raro all’orbita che interessava un uomo di 52 anni. L’operazione, definita molto complessa, ha coinvolto diverse fasi e competenze specialistiche. La procedura si è conclusa con successo, senza dettagli aggiuntivi sulle condizioni del paziente al momento.

Un’equipe medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria ha eseguito un intervento chirurgico di estrema complessità, durato oltre dieci ore, per trattare un raro tumore all’orbita che colpiva un uomo di 52 anni. L’operazione, che ha richiesto la sinergia di diverse specialità, mira a restituire stabilità clinica e benessere al paziente, Andrea, dopo una lunga e difficile battaglia contro la malattia. La cronologia di una patologia persistente. Il percorso clinico di Andrea è iniziato nel 2019, quando una paralisi del nervo facciale sul lato sinistro ha portato alla scoperta di un carcinoma della parotide. In quel primo momento, le cure si sono concentrate sulla chemioterapia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alessandria, miracolo chirurgico: 10 ore per sconfiggere un tumore raro

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