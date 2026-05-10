Frosinone in Serie A i complimenti di politica e imprenditoria
Il Frosinone Calcio ha ottenuto una promozione in Serie A, suscitando reazioni positive da parte di figure politiche e imprenditorie. Dopo la conquista, sono arrivati messaggi di apprezzamento e congratulazioni per il risultato raggiunto dalla squadra e dal suo allenatore. La notizia ha attirato l’attenzione di diversi rappresentanti di settori pubblici e privati, che hanno espresso il loro supporto tramite dichiarazioni pubbliche.
Il mondo della politica e dell’imprenditoria si complimenta con il Frosinone Calcio dopo l’impresa di mister Alvini e dei suoi ragazzi.Il primo, dopo il fischio d’inizio, è stato Francesco Rocca. “Auguri al Frosinone - ha scritto il presidente della Regione Lazio - bentornato in serie A a nome di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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