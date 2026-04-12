Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP di Montecarlo, ottenendo un risultato importante nel circuito professionistico. La notizia è stata commentata da diversi esponenti politici, tra cui Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, che hanno espresso i loro complimenti per la vittoria del tennista. La vittoria si inserisce in una serie di successi recenti del giocatore, che ha conquistato il titolo su terra battuta nel prestigioso torneo monegasco.

Oggi è un gran giorno perSinner che ha trionfato contro Alcaraz a Montecarlo, battendolo in due set. Con questa vittoria il tennista italiano è tornato ad essere il numero 1. Ha ricevuto i complimenti anche dal suo stesso avversario che ha ammesso di essere molto felice per lui. A ciò si sono aggiunti i commenti di vari politici italiani che stanno vedendo il tennis in alto proprio grazie aJannik Sinner. Antonio Tajanicommenta su X la vittoria diSinner: “Grande vittoria a Montecarlo, il numero uno al mondo e’ ancora il nostro Jannik Sinner”. “Semplicemente straordinarioJannik Sinner: trionfa a Montecarlo e torna numero uno al mondo. Orgoglio azzurro“, commenta invece il ministro degli InterniMatteo Salvini.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner trionfa a Montecarlo e arrivano i complimenti dalla politica

Sinner Alcaraz: Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero 1 del mondoSinner Alcaraz risultato finale Montecarlo La finale tra Sinner e Alcaraz a Montecarlo si è conclusa con la vittoria di Jannik Sinner, che ha battuto...

Sinner trionfa a Montecarlo e torna n.1 al mondoAGI - Jannik Sinner ivince il torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo Carlos Alcaraz 7-6 6-3.

Sinner a Montecarlo, il sorteggio nasconde più insidie del previsto