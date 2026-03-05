Intrecci politica e imprenditoria chiesto il processo per l’ex assessore e altri 26 imputati

A Lecce, è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge un ex assessore e altri 26 imputati. L'indagine riguarda una presunta associazione a delinquere che avrebbe commesso reati contro la pubblica amministrazione. Tra gli indagati, l'imprenditore Alfredo Barone, indicato come capo e organizzatore del gruppo, e altri membri coinvolti nelle presunte attività illecite.

L'udienza preliminare in cui si deciderà sull'istanza, sarà discussa il prossimo 10 luglio dinanzi alla giudice del Tribunale di Lecce Tea Verderosa. Nelle carte è descritto come un vero e proprio stratega che avrebbe orchestrato un sistema finalizzato a soddisfare gli interessi del cosiddetto "nucleo operativo": da un lato la fame imprenditoriale di Barone e Congedo, che sarebbero stati agevolati in importanti progetti immobiliari, dall'altro, l'ascesa politica di Delli Noci che poi proprio all'indomani della bufera giudiziaria rassegnò le dimissioni da consigliere e assessore regionale.Tra gli imputati, ci sono anche Attilio Monosi e...

