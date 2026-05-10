A 50 anni dal terremoto che colpì il Friuli, si ricorda il legame tra la regione e la Valle Sacra. Il colonnato del Duomo di Gemona rimane inclinato dopo il sisma, e si conoscono i motivi di questa deformazione. Nel 1976, i piemontesi intervennero per sostenere il Friuli durante le operazioni di ricostruzione e aiuto. Questi eventi segnano ancora oggi un capitolo importante nella storia della regione.

? Punti chiave Perché il colonnato del Duomo di Gemona è rimasto inclinato?. Come hanno fatto i piemontesi a sostenere il Friuli nel 1976?. Cosa rappresenta il dono dell'ulivo per la comunità di Osoppo?. Perché la ricostruzione di Venzone è considerata un modello civile?.? In Breve Viaggio tra Palmanova, Gemona e Osoppo dal 1 al 3 maggio 2026.. Don Sandro guidò la raccolta fondi piemontese dopo il sisma del 6 maggio 1976.. Il colonnato inclinato del Duomo di Gemona ricorda il terremoto del 1976.. La Cantoria di Castelnuovo Nigra ha donato un ulivo alla comunità di Osoppo.. Il 6 maggio 1976 alle ore 21 l’Orcolat colpì il Friuli con una magnitudo di 6,5, travolgendo Gemona, Venzone, Artegna e Osoppo e lasciando quasi mille morti e ottantamila persone senza una casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, il legame eterno con la Valle Sacra: 50 anni dopo il sisma

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