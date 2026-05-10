Fregata dalla Juve | errore iniziale spezza il treno di Di Francesco

Una fitta perdita di punti all’inizio della stagione ha complicato il cammino della squadra di Di Francesco, creando difficoltà nella corsa alla salvezza. L’errore iniziale ha interrotto una serie positiva e portato a una battuta d’arresto significativa. La prossima partita al Mapai Stadium rappresenta una sfida cruciale per il gruppo, che cerca di recuperare terreno e migliorare la propria posizione in classifica.

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? Punti chiave Come influirà questo errore sulla salvezza della squadra di Di Francesco?. Quale sfida decisiva attende il gruppo al Mapai Stadium?. Perché la difesa ha perso la lucidità mostrata contro Verona e Fiorentina?. Cosa offre il palinsesto Rai tra maggio e giugno per il tempo libero?.? In Breve Serie positiva interrotta dopo vittorie sul Pisa e pareggi contro Verona e Fiorentina.. Prossima sfida decisiva contro il Sassuolo presso il Mapai Stadium.. Programmazione Raiuno dal 7 maggio con Buonvino – Misteri a Villa Borghese.. RaiPlay propone la terza stagione di Nella Mente di Narciso dall'8 aprile.. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco ha subito una sconfitta contro la Juventus a causa di un errore di concentrazione avvenuto nei primissimi istanti della sfida.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fregata dalla Juve: errore iniziale spezza il treno di Di Francesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Buongiorno: “Peccato per l’errore iniziale, ma la prestazione è stata buona”Alessandro Buongiorno, difensore partenopeo, ha commentato a SportMediaset il pareggio del Napoli contro il Parma di Cuesta. Milan-Juve, il VAR spezza l’illusione: gol di Thuram annullato? Cosa sapere VAR annulla il gol di Thuram al minuto 36 tra Milan e Juventus a San Siro.