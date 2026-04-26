Milan-Juve il VAR spezza l’illusione | gol di Thuram annullato

Durante la partita tra Milan e Juventus a San Siro, il VAR ha annullato un gol segnato da Thuram al minuto 36, mantenendo il punteggio sullo 0-0. L'episodio ha avuto un impatto sulla dinamica della gara, influenzando le scelte tattiche dell'allenatore del Milan. La decisione è stata comunicata attraverso il sistema di revisione video, che ha confermato la non validità dell'azione.

? Cosa sapere VAR annulla il gol di Thuram al minuto 36 tra Milan e Juventus a San Siro.. L'episodio mantiene lo score sullo 0-0 influenzando la strategia tattica di Spalletti.. Il boato di San Siro viene soffocato al minuto 36 della sfida tra Milan e Juve, quando l’arbitro annulla una rete del francese Thuram per un fuorigioco commesso dal centrocampista all’inizio dell’azione. La partita di domenica 26 aprile vede i bianconeri di Spalletti protagonisti di un episodio che ha scosso gli equilibri del primo tempo. Dopo una mezz’ora di gioco caratterizzata da scarsa intensità, la scintilla è scoccata grazie a un’accelerazione di Conceicao sul lato destro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan-Juve, il VAR spezza l’illusione: gol di Thuram annullato Notizie correlate Leggi anche: Gol annullato a Thuram, il VAR ferma il francese: Milan Juve resta ferma sullo 0-0 Milan-Juve, gol annullato a Thuram: cos’è successo a San Siro(Adnkronos) – Episodio che fa discutere i tifosi nel primo tempo di Milan-Juve oggi, domenica 26 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Chi è l'arbitro portafortuna di Milan-Juve. E torna il Var del caso Kalulu-Bastoni; Milan-Juve a Sozza: gli arbitri della 34^ di A; Milan-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, gli arbitri della 34esima giornata: Mariani per Torino-Inter, a Sozza Milan-Juve. Milan-Juventus 0-0 - Il Var annulla il gol di Thuram36' CLAMOROSO, IL VAR ANNULLA IL GOL - Il check della sala Var annulla il gol, si rimane sullo 0-0. 35' GOOOOOOOOOOOOOL DI THURAM - La Juve passa in vantaggio alla prima vera occasione da gol ... tuttojuve.com Milan-Juventus, il risultato in diretta LIVESolo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due ... sport.sky.it Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 x.com Inizia il secondo tempo di Milan-Juve #MilanJuve 0-0 - facebook.com facebook