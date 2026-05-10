Dopo il fischio finale della partita a Reggio Emilia, il portiere del Milan aveva chiesto alla squadra di rientrare subito negli spogliatoi. Nei giorni successivi, si è arrivati a una riappacificazione tra il giocatore e la curva Sud, che avevano avuto qualche attrito in precedenza. Ora, sembra che le tensioni siano state superate e che ci siano state aperture da entrambe le parti per ricostruire il rapporto.

Era stata – non solo quella, ma di certo anche quella – una delle svariate spie rosse indicative delle numerosi tensioni nell’ultimo periodo: il gesto di Maignan, che a Reggio Emilia dopo il fischio finale aveva invitato la squadra a rientrare subito negli spogliatoi, evitando così di presentarsi sotto la curva dei tifosi rossoneri in ebollizione, aveva generato parecchie polemiche fra i tifosi. Sette giorni dopo, la situazione si è ricomposta a San Siro: Mike è entrato in campo nel riscaldamento applaudendo a lungo, ricambiato, la Sud. E lo stesso è avvenuto quando ha preso posto fra i pali prima del fischio d’inizio. L’episodio del Mapei Stadium era stato sgradevole a prescindere dall’angolo di osservazione, perché aveva comunque evidenziato una spaccatura tra la squadra e i tifosi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Frattura ricomposta: pace fatta tra Maignan e la curva Sud del Milan

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