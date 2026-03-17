Milan | pace fatta tra Leao e Pulisic

Dopo le tensioni negli spogliatoi post-Lazio, Rafael Leao e Christian Pulisic hanno deciso di chiarirsi tramite una riunione video davanti a tutta la squadra a Milanello. I due giocatori hanno messo da parte i malumori e hanno ricomposto il rapporto, contribuendo a ristabilire un clima più sereno all’interno del gruppo. La pace tra i due è stata ufficializzata con questo incontro.

Dopo le tensioni emerse negli spogliatoi post-Lazio, l’AC Milan respira un’aria di riconciliazione. Rafael Leao e Christian Pulisic hanno messo da parte i malumori e si sono chiariti durante una riunione video davanti all’intera squadra a Milanello. Il gesto simbolo: una stretta di mano tra i due attaccanti, che ha chiuso definitivamente l’episodio nato dalla frustrazione del portoghese per alcuni passaggi non arrivati durante la sconfitta all’Olimpico. Il video diffuso da Sky Sport cattura il momento: in un clima sereno, Leao e Pulisic si avvicinano, si stringono la mano e scambiano qualche parola, con il resto del gruppo che assiste. L’allenamento odierno ha confermato il ritorno alla normalità: sorrisi, interazioni positive e un’atmosfera distesa tra i compagni. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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