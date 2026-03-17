Il Milan ha risolto il malinteso tra Pulisic e Leao, che ora sembrano lavorare insieme senza tensioni. La squadra si prepara a puntare su due nomi per l’attacco del futuro. Nel frattempo, si continua a seguire lo sviluppo di Comotto, mentre Goretzka si inserisce tra i possibili acquisti della sessione di mercato. Questi sono i principali accadimenti della giornata al club rossonero.

Nella giornata di oggi, martedì 17 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista la brutta sconfitta con la Lazio che ha portato con sé alcune polemiche, peraltro già terminate. Non solo, anche tantissimo mercato oggi con diversi nomi nei radar dei rossoneri in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Dopo tutto quello che è successo durante Lazio-Milan, è tornato il sereno tra Christian Pulisic e Rafael Leao. Nella giornata di oggi, racconta Emanuele Baiocchini a 'Sky Sport', ci sarebbe stato a Milanello un sereno confronto tra i due attaccanti del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, pace fatta tra Pulisic e Leao. Due nomi per l’attacco del futuro. La crescita di Comotto. Goretzka…

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