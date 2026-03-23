Ufficiale il passaggio di proprietà ai greci di Kyriakou. Lo si legge in una comunicazione interna. Accordo raggiunto fra Exor e il Gruppo Antenna per la cessione del 100 per cento del capitale di Gedi. Lo si legge in una comunicazione interna a firma di Paolo Ceretti, presidente di Gedi, intercettata dal Sole 24 Ore. «Cari Colleghi, care Colleghe oggi è stata perfezionata la cessione del 100 per cento del capitale di Gedi al gruppo greco Antenna. Il cambio di proprietà, che è già efficace, segue un processo di lunga negoziazione», si legge nella nota che precede la riunione in assemblea dei cdr del gruppo. Da Roma capoccia a Roma. Caroccia, Delmastro imbarazza ancora il governo © TAGFIN S. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Repubblica, accordo raggiunto per la cessione di Gedi al Gruppo Antenna

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