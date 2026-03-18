Unità d’Italia Frassinetti | Nelle scuole si parli di Risorgimento e di simboli nazionali

Da orizzontescuola.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 17 marzo, anniversario dell’Unità d’Italia, la sottosegretaria all’Istruzione ha sottolineato l’importanza di inserire nei programmi scolastici lo studio del Risorgimento e dei simboli nazionali. Ha invitato le scuole a dedicare più attenzione a questi temi, evidenziando la necessità di approfondire le tappe fondamentali della storia italiana e i simboli che rappresentano l’identità del paese.

In occasione della ricorrenza del 17 marzo, anniversario dell’Unità d’Italia, la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti ha richiamato l’importanza dell’insegnamento dei simboli e dei passaggi fondativi della storia nazionale all’interno delle scuole. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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