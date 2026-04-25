Mattarella 25 aprile non per posizioni ideologiche ma per ' amor di Patria'

A San Severino Marche, si ricorda oggi il 25 aprile, giorno della Liberazione nazionale. Il presidente della Repubblica ha sottolineato che questa data non è legata a posizioni ideologiche, ma rappresenta un gesto di amore per la Patria. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e i cittadini, che hanno partecipato alle commemorazioni per mantenere vivo il ricordo di quegli eventi.

"Oggi, a San Severino Marche, facciamo memoria del 25 aprile, data della Liberazione del nostro Paese. A muoverci non è un sentimento celebrativo di maniera. Tanto meno la pretesa di una storia scritta in obbedienza ad astratte posizioni ideologiche. A muoverci è amor di Patria ". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il 25 aprile a San Severino Marche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mattarella, 25 aprile non per posizioni ideologiche ma per 'amor di Patria' Notizie correlate 25 Aprile, Mattarella e Meloni all’Altare della PatriaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha guidato le celebrazioni istituzionali per il 25 Aprile, deponendo di una corona di alloro in... 25 Aprile, Mattarella depone corona di alloro all'altare della PatriaROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro all'altare della Patria per la cerimonia... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Mattarella: Il prevalere della legge del più forte crea barbarie in vita internazionale; 25 Aprile, Mattarella: La legge del più forte genera barbarie; 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino Marche; Mattarella e il 25 aprile: Momento di coesione. No alla legge del più forte. Mattarella, 25 aprile non per posizioni ideologiche ma per 'amor di Patria'Oggi, a San Severino Marche, facciamo memoria del 25 aprile, data della Liberazione del nostro Paese. A muoverci non è un sentimento celebrativo di maniera. Tanto meno la pretesa di una storia scritt ... ansa.it Mattarella a San Severino per il 25 aprile 2026, standing ovation al teatro per il Presidente. Memoria non per ideologia, ma per amor di PatriaAd accogliere il Capo dello Stato una folla lungo il il percorso che ha condotto il Capo dello Stato in piazza del Popolo. Acquaroli: La giornata odierna non debba limitarsi a un doveroso esercizio d ... ilrestodelcarlino.it Corriere della Sera. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la Liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Il Capo dello Stato e - facebook.com facebook Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione x.com