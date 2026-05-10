Francia Moto3 domina Quiles Bertelle podio da favola In Moto2 vince Guevara

Nella gara di Francia della Moto3, Quiles ha concluso in prima posizione, mentre Bertelle ha ottenuto un podio che ha sorpreso molti. Nella categoria Moto2, Guevara ha tagliato il traguardo al primo posto. L'italiano, dopo un recupero da un grave infortunio, ha sfiorato il podio e si è piazzato terzo. Questi risultati sono stati ottenuti durante la competizione disputata nel paese europeo.

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A Le Mans la Spagna domina tra Moto2 e Moto3. Izan Guevara trionfa nella classe intermedia e la vittoria in Francia rilancia le sue ambizioni iridate: ora, infatti, il pilota Pramac dista appena 9,5 punti dal leader del Mondiale, il connazionale Manuel Gonzalez, oggi secondo davanti a Ivan Ortolà. La Moto3 si conferma, invece, il regno di Maximo Quiles. Il pilota Aspar firma la terza vittoria in cinque gare e scappa nel Mondiale con 46 punti su Adrian Fernandez, secondo a Le Mans. Splendido terzo posto per Matteo Bertelle: un piazzamento che sa tanto di rivincita dopo un cammino complicato. Il pilota LevelUP Mta, infatti, si era infortunato alla tibia destra e all’omero sinistro cadendo durante un allenamento in moto, il 6 aprile 2025.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Francia Moto3, domina Quiles. Bertelle, podio da favola. In Moto2 vince Guevara ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: commovente podio per Matteo Bertelle! Trionfa Quiles LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: ottimo inizio per Quiles, Bertelle in lizza per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ultimo giro: l’infortunio, il coma, le difficoltà anche nello stare semplicemente i piedi. Argomenti più discussi: Moto3: Quiles vuole allungare a Le Mans, Pini a caccia del riscatto. Ennesimo duello a distanza tra i due; Quando si corre il GP di Francia di MotoGP? E la gara Sprint? Data, orario, programma completo; GP Francia, a Le Mans Guevara e Fernandez in pole in Moto2 e Moto3; Moto3, David Munoz chiude in vetta le pre-qualifiche di Le Mans. Un solo italiano nella top14.