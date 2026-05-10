Francesco Bonami | Le sfingi di Lauren Halsey nel deserto di Los Angeles

Da vanityfair.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sister Dreamer, il parco di sculture creato dall'artista sulla Western Avenue all’incrocio con la 76ma strada nel quartiere di South Central, porta il mito dentro un quartiere popolare celebrando la sua gente.🔗 Leggi su Vanityfair.it

francesco bonami le sfingi di lauren halsey nel deserto di los angeles
© Vanityfair.it - Francesco Bonami: Le sfingi di Lauren Halsey nel «deserto» di Los Angeles
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Roberta Di Francesco: “Obiettivo Giochi Europei pensando a Los Angeles. Lucilla Boari mi ha ispirata”In stagione si è tolta la soddisfazione di conquistare il titolo italiano battendo una veterana come Tatiana Andreoli.

Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cementoHome > Spettacoli > Cinema > Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cemento Il TCL Chinese...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web