Francesco Bonami | Le sfingi di Lauren Halsey nel deserto di Los Angeles
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Sister Dreamer, il parco di sculture creato dall'artista sulla Western Avenue all’incrocio con la 76ma strada nel quartiere di South Central, porta il mito dentro un quartiere popolare celebrando la sua gente.🔗 Leggi su Vanityfair.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie correlate
Roberta Di Francesco: “Obiettivo Giochi Europei pensando a Los Angeles. Lucilla Boari mi ha ispirata”In stagione si è tolta la soddisfazione di conquistare il titolo italiano battendo una veterana come Tatiana Andreoli.
Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cementoHome > Spettacoli > Cinema > Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cemento Il TCL Chinese...