Roberta Di Francesco ha dichiarato di puntare ai prossimi Giochi Europei con l’obiettivo di arrivare preparata per Los Angeles. Ha anche detto di aver trovato ispirazione in Lucilla Boari. Nella passata stagione, ha vinto il titolo italiano superando Tatiana Andreoli, atleta con più esperienza.

In stagione si è tolta la soddisfazione di conquistare il titolo italiano battendo una veterana come Tatiana Andreoli. L’anno scorso medaglia ai World Games e oro agli Europei indoor con la squadra. Stiamo parlando di Roberta Di Francesco, una delle stelle della nazionale italiana di tiro con l’arco. Gli inizi: “Ho iniziato nel 2018. Diciamo che ho finito il corso in un periodo un po’ infelice, perché ho finito proprio il corso base, introduttivo del tiro, quando ormai era giugno. Era l’inizio della stagione outdoor e io avevo appena cominciato a tirare, quindi non avevo abbastanza libbre per arrivare alla distanza: erano 60 metri, perché ero allieva, avevo 15 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roberta Di Francesco: “Obiettivo Giochi Europei pensando a Los Angeles. Lucilla Boari mi ha ispirata”

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