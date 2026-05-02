Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles | le sue impronte e del suo cane nel cemento

L'attrice Glenn Close è stata premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, dove ha partecipato alla cerimonia delle impronte nel cemento. Durante l'evento, ha lasciato le impronte delle mani e dei piedi, come da tradizione hollywoodiana. La cerimonia si è svolta nel teatro famoso per questa usanza. Glenn Close, nota per essere stata candidata otto volte all'Oscar, ha preso parte alla celebrazione nella città californiana.

Home > Spettacoli > Cinema > Il TCL Chinese Theatre di Los Angeles ha premiato Glenn Close. La celebre attrice, candidata otto volte all’Oscar, ha preso parte alla famosa cerimonia delle impronte, durante la quale ha lasciato le impronte delle mani e dei piedi nel cemento, secondo la tradizionale usanza hollywoodiana. Tra gli applausi della folla, ha impresso nel cemento anche l’impronta della zampa del suo cane New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Glenn Close premiata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles: le sue impronte (e del suo cane) nel cemento Notizie correlate LA, Italia celebra le donne con “Anna” di Guerritore. Folla di star al Chinese Theatre per la kermesse tricoloreIl film “Anna” di Monica Guerritore, dedicato ad Anna Magnani, ha inaugurato a Hollywood il 21º Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival... LA Italia Festival 2026 al via dall’8 marzo, da "1900 (Novecento)" a "Buen camino", una settimana di cinema italiano, anteprime e star al TCL Chinese TheatresIl grande cinema italiano torna protagonista a Hollywood con LA, Italia Festival 2026, in programma dall’8 al 14 marzo al TCL Chinese Theatres con...