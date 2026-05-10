Nel fine settimana di gara a Le Mans, il pilota italiano conquista la prima posizione in qualifica, sorprendendo gli appassionati e gli addetti ai lavori. Contestualmente, un ex pilota si interroga sulle ragioni che rendono difficile ottenere risultati positivi in questa fase della stagione. La pole position di Bagnaia si inserisce in un quadro di sfide e aspettative in vista della competizione.

"> Francesco Bagnaia conquista la pole al Gran Premio di Francia 2026. Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Francia 2026, interrompendo un periodo difficile di prestazioni. Neil Hodgson ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla prestazione dell’italiano, che ha realizzato un giro eccezionale davanti a una folla entusiasta al circuito di Le Mans. Questa è la prima pole di Bagnaia dal Gran Premio di Malesia dell’anno scorso, e il pilota ha dimostrato di saper sfruttare al meglio questa opportunità. La competizione nel campionato di MotoGP è sempre accesa, e ottenere la pole è un importante passo avanti per il due volte campione del mondo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Francesco Bagnaia sorprende con la pole a Le Mans, mentre Neil Hodgson si interroga sulle difficoltà.

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