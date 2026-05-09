Francesco Bagnaia torna a ruggire! Pole a Le Mans Bezzecchi in prima fila

Da oasport.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Bagnaia ha ottenuto la pole position sul circuito di Le Mans durante il Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Bezzecchi si è qualificato in prima fila, mentre gli altri piloti hanno completato le qualifiche in ordine diverso. La gara si svolgerà sul tracciato francese, con i piloti pronti a scattare dalla griglia di partenza.

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Francesco Bagnaia batte un colpo e conquista una preziosa pole position sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco torna dunque a firmare il miglior tempo in qualifica per la prima volta da Sepang 2025, archiviando la 28ma pole della carriera in top class e la 35ma complessiva nel Motomondiale. Il tre volte campione iridato partirà davanti a tutti sulla mitica pista transalpina dopo aver fermato il cronometro in 1’29?634 con un time-attack forse non perfetto ma comunque sufficiente per ottenere la miglior posizione di partenza possibile in vista delle due manche previste tra oggi pomeriggio e domani.🔗 Leggi su Oasport.it

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