Francesco Bagnaia torna a ruggire! Pole a Le Mans Bezzecchi in prima fila

Francesco Bagnaia ha ottenuto la pole position sul circuito di Le Mans durante il Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Bezzecchi si è qualificato in prima fila, mentre gli altri piloti hanno completato le qualifiche in ordine diverso. La gara si svolgerà sul tracciato francese, con i piloti pronti a scattare dalla griglia di partenza.

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Francesco Bagnaia batte un colpo e conquista una preziosa pole position sul circuito Bugatti di Le Mans in occasione del Gran Premio di Francia 2026, quinta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco torna dunque a firmare il miglior tempo in qualifica per la prima volta da Sepang 2025, archiviando la 28ma pole della carriera in top class e la 35ma complessiva nel Motomondiale. Il tre volte campione iridato partirà davanti a tutti sulla mitica pista transalpina dopo aver fermato il cronometro in 1’29?634 con un time-attack forse non perfetto ma comunque sufficiente per ottenere la miglior posizione di partenza possibile in vista delle due manche previste tra oggi pomeriggio e domani.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Bagnaia torna a ruggire! Pole a Le Mans, Bezzecchi in prima fila ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Fabio Di Giannantonio fa la pole in Brasile! Bezzecchi in prima fila, delude BagnaiaFabio Di Giannantonio completa una piccola grande impresa e ribalta totalmente la situazione dopo un venerdì negativo sulla nuova pista di Goiania,... Marquez torna a ruggire nelle prequalifiche. Bezzecchi 4°, Bagnaia 7°Dalla scivolata durante le FP1 al miglior tempo nelle prequalifiche: Marc Marquez sorride dopo una giornata intensa sul Circuit of the Americas. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Francesco Bagnaia parte forte a Le Mans: Contento del feeling, giornata positiva. Spero non piova…; HIGHLIGHTS: Zarco spettacolare nel venerdì di casa; Bagnaia ottimista per Le Mans: Soddisfatto dai test, soluzioni convincenti; Ducati, Marquez: Fino ad ora é mancata continuità. Bagnaia: Momento difficile, ma io ci credo sempre. MotoGP Francia, Qualifiche: Bagnaia stupisce, è doppietta Ducati. Anche Bezzecchi in prima filaLa diretta delle sessioni di qualifica del GP di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026: Bagnaia ha centrato la Q2 a Le Mans, assieme agli Aprilia Bezzecchi e Martin ... sport.virgilio.it Francesco Bagnaia parte forte a Le Mans: Contento del feeling, giornata positiva. Spero non piova…Si è chiuso con un bilancio positivo il venerdì di Le Mans per Francesco Bagnaia, capace di attestarsi in terza posizione nelle pre-qualifiche del Gran ... oasport.it Francesco Bagnaia brilla nelle prove di Le Mans 2026: 3° tempo e un passo gara da leader. "Io, Bezzecchi e Di Giannantonio siamo i più veloci". #bagnaia #ducati #lemans #motogp x.com Fabio Quartararo gli ha salvato la carriera a Pecco Bagnaia reddit