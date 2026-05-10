Dopo il Gran Premio di Francia, il pilota italiano ha dichiarato che la sua caduta è stata causata da un inconveniente tecnico e che conosce le azioni da intraprendere. Il risultato della gara ha lasciato sentimenti contrastanti tra i protagonisti, mentre il campione in carica ha commentato in modo diretto l’accaduto. La corsa ha visto vari episodi e discussioni tra i piloti, in un appuntamento che si è concluso con alcune tensioni.

Animo contrastato per Francesco Bagnaia al termine del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans, il pilota piemontese era partito dalla pole position e stava lottando per le posizioni di vertice. Nell’ultimo terzo di gara, però, è arrivata la caduta nella percorrenza della variante del T1: una perdita dell’anteriore che ha inevitabilmente innescato l’incidente. Una gara che ha sancito il trionfo dell’Aprilia, capace di piazzare tre moto nelle prime tre posizioni: vittoria dello spagnolo Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e al giapponese Ai Ogura del Team Trackhouse. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Bagnaia ha comunque provato ad analizzare quanto accaduto con lucidità, soffermandosi sugli aspetti positivi del weekend.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia: “La mia caduta è stata causata da un inconveniente, sappiamo cosa fare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Francesco Bagnaia è amaro dopo il GP del Brasile: “La caduta? Ero troppo in balia della moto”.

“Dove è stata presa la ricina”. Mamma e figlia avvelenate, cosa sappiamoIl caso che sta scuotendo Pietracatella, nel cuore del Molise, continua ad allargare il proprio perimetro investigativo mentre gli inquirenti cercano...

Argomenti più discussi: Ducati arriva a Le Mans con novità all'aerodinamica; Nel 2027 Bagnaia in Aprilia sarà seguito da radar Romagnoli; Le Mans si inchina a 'Martinator': sprint capolavoro, sul podio Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marquez; Francesco Bagnaia è arrivato secondo nonostante la pole position: Rispetto all'Aprilia ci manca ancora qualcosa.