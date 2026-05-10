Francesca dalle Alpi a Castanea | Mamma e postina con amore e responsabilità

Francesca, 31 anni, lavora come postina nella frazione di Castanea, in provincia di Messina. Originaria delle zone alpine, ha affrontato un percorso che l’ha portata a svolgere un mestiere tradizionalmente riservato agli uomini. Durante la Festa della Mamma, la sua storia viene raccontata come esempio di dedizione e di cura, con la sua famiglia e il suo lavoro che si intrecciano quotidianamente.

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