Francesca dalle Alpi a Castanea | Mamma e postina con amore e responsabilità
Francesca, 31 anni, lavora come postina nella frazione di Castanea, in provincia di Messina. Originaria delle zone alpine, ha affrontato un percorso che l’ha portata a svolgere un mestiere tradizionalmente riservato agli uomini. Durante la Festa della Mamma, la sua storia viene raccontata come esempio di dedizione e di cura, con la sua famiglia e il suo lavoro che si intrecciano quotidianamente.
La cosiddetta gavetta lontano da casa e un mestiere storicamente considerato appannaggio maschile. In occasione della Festa della Mamma, quella di Francesca Colorire, 31enne della frazione messinese di Castanea, rientra tra le storie delle cosiddette super mamme. Neo-mamme, per l’esattezza.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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