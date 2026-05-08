Postina e neo mamma | ecco come Laura coniuga lavoro e famiglia

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, Poste Italiane ha dedicato un messaggio alle dipendenti che sono mamme, sottolineando il loro impegno nel conciliare lavoro e famiglia. La comunicazione si rivolge alle donne che, come una postina neo mamma, gestiscono quotidianamente le responsabilità professionali e familiari, valorizzando l’attenzione dell’azienda verso la parità di genere.

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio, Poste Italiane celebra le mamme che ogni giorno conciliano lavoro e famiglia, valorizzando la parità di genere e l’equilibrio tra vita professionale e personale. E lo fa raccontando l'esperienza di Laura Illusion Glosa, che lavora in Poste.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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