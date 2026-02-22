L' Olimpiade di Francesca Lollobrigida | Mi porto a casa due ori e l' amore che ho ricevuto dalla gente Mamma prima che atleta? Non l' ho mai trovato un diminutivo

Francesca Lollobrigida vince due medaglie d'oro e riceve un grande affetto dal pubblico durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pattinatrice italiana spiega che il successo in pista non cancella il legame speciale con la madre, che considera una fonte di forza, più che un semplice ruolo di atleta. Dopo la gara, parla anche di un possibile passaggio a Sanremo, dove potrebbe portare la sua musica. La sua emozione rimane palpabile.

Il prossimo appuntamento? Forse a Sanremo. Già la settimana prossima. «Devo organizzare, devo vedere dall’agenda se riesco a incastrarlo. È ovvio che a noi del pattinaggio velocità fa piacere, perché è anche un modo per far parlare nuovamente del nostro sport. Finito il capitolo Olimpiadi non ci vedrete più in tv quindi.». C'è ancora almeno un appuntamento sportivo e poi si torna a casa. «Quest'anno soprattutto è stato il più tosto di tutti. Ho ancora i mondiali e poi voglio godermi appieno il fatto di essere moglie e mamma». L'anno è stato pesante per lei, per la sorella i genitori e il marito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Francesca Lollobrigida si sente gratificata dall'affetto degli italiani dopo aver concluso al quarto posto nella mass start femminile.

Francesca Lollobrigida ha dimostrato che si può essere mamma e atleta allo stesso tempo, dopo aver vinto un titolo mondiale e due medaglie d'oro alle Olimpiadi.

