Francavilla piange la prof Lorito | addio alla guida di generazioni

A Francavilla, si piange la scomparsa della professoressa Lorito, che ha insegnato matematica per molti anni e ha formato diverse generazioni di studenti. Domani, alcuni ex studenti si riuniranno a San Franco per ricordarla. La docente è stata riconosciuta per il suo ruolo di guida e punto di riferimento per molti giovani, contribuendo a creare un legame forte tra la scuola e la comunità locale.

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? Domande chiave Chi sono gli ex studenti che si riuniranno domani a San Franco?. Come ha fatto una docente di matematica a unire tutta la città?. Quali valori ha trasmesso la professoressa oltre le semplici formule scolastiche?. Dove si svolgeranno le funzioni religiose per l'ultimo saluto alla docente?.? In Breve Scomparsa della docente di matematica presso la scuola media Michetti.. Familiari coinvolti il marito Dante Di Lisio e i figli Stefano e Chiara.. Funzioni religiose lunedì 11 maggio alle ore 16 presso Santa Maria Maggiore.. Commemorazione prevista nel borgo di San Franco a Francavilla al Mare.. Il lutto colpisce Francavilla al Mare con la scomparsa della professoressa Franca Lorito, avvenuta all’età di 77 anni, lasciando un vuoto profondo tra chi ha frequentato le aule della scuola media Michetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Francavilla piange la prof. Lorito: addio alla guida di generazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio alla prof amata da generazioni di studentiPescara - Scomparsa a 66 anni la docente Oriana Bovio, figura storica del liceo Leonardo da Vinci, ricordata per dedizione, umanità e profondo legame... Metaponto piange suor Maria: addio alla guida tra fede e scuola? Cosa sapere Deceduta a 87 anni l'ospedale di Potenza suor Maria Roversi lo scorso 28 aprile.