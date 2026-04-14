Addio alla prof amata da generazioni di studenti

È scomparsa a 66 anni una docente molto stimata di un liceo di Pescara, nota per la sua dedizione e umanità. La professoressa Bovio ha insegnato per molti anni, creando un legame forte con studenti e colleghi. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi l’ha conosciuta e apprezzata durante la sua carriera. La comunità scolastica la ricorda come una figura storica di grande affetto.

Pescara - Scomparsa a 66 anni la docente Oriana Bovio, figura storica del liceo Leonardo da Vinci, ricordata per dedizione, umanità e profondo legame con studenti e scuola. Si è spenta all’età di 66 anni la professoressa Oriana Bovio, docente di Lettere ed ex vice preside del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara, lasciando un segno profondo nella comunità scolastica e cittadina. La donna, conosciuta e stimata da colleghi e studenti, è morta nella notte in ospedale, dove era ricoverata a causa delle complicanze di una malattia contro cui combatteva da tempo. Per affrontare le cure, la docente aveva lasciato lo scorso inverno l’istituto dei Colli, luogo in cui aveva costruito gran parte della sua carriera scolastica e dove aveva contribuito alla formazione di intere generazioni.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Addio alla prof amata da generazioni di studenti Leggi anche: Addio alla catechista istruttrice di nuoto amata da tutti Topo Gigio, 60 anni di coccole: il musical che riporta in scena l’icona tv amata da generazioniIl debutto televisivo avvenne ad Alta Fedeltà, il programma di Renzo Arbore, con Domenico Modugno come voce del personaggio. Argomenti più discussi: Una vita per l’insegnamento: addio alla storica prof delle Preziosine; Archeologia in lutto per la morte della prof Paola Pelagatti. Lutto nel mondo accademico a Bari: addio al prof. Giovanni Tatarano, aveva 85 anniÈ venuto a mancare nei giorni scorsi il notaio Giovanni Tatarano, accademico dell'Università di Bari, già ordinario di Diritto privato nella facoltà di Economia e commercio. Ne danno notizia a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Livorno dice addio al prof Emo Lessi, storico insegnante dell'EnriquesLIVORNO. La città dice addio al professor Emo Lessi, originario di Salviano, figura amata e rispettata, storico docente di inglese del liceo Enriques. La sua vita è stata un viaggio tra culture, lingu ... msn.com Addio Zhegrova Secondo Fabrizio Romano, il kosovaro avrebbe chiesto ai suoi agenti di aspettare: vuole lottare per un posto in bianconero anche nel futuro La decisione finale, però, spetterà alla società: tutto rinviato al termine della stagione - facebook.com facebook Non registrare una puntata prima di un addio importante: impossible challenge x.com