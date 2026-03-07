Lutto all' Università di Udine | è scomparsa la professoressa Laura Mariuzzi

All’Università di Udine si è verificato un lutto con la scomparsa improvvisa della professoressa Laura Mariuzzi, docente molto stimata e conosciuta nel suo settore. La sua morte ha colpito la comunità accademica, composta da colleghi e studenti che la ricordano come una figura dedicata e competente. La perdita ha lasciato un vuoto tra coloro che avevano condiviso con lei anni di insegnamento e ricerca.

Anatomo-patologa profondamente innamorata della proprio lavoro, aveva seguito le orme del padre. I colleghi: “Ha vissuto con entusiasmo e disponibilità verso gli altri” È un giorno triste per l'Università di Udine, che ha perso prematuramente una docente appassionata e apprezzata da colleghi e studenti. Il rettore, Angelo Montanari, e tutta la comunità accademica hanno espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Laura Mariuzzi, professoressa di Anatomia patologica del dipartimento di Medicina. Laureatasi brillantemente presso l’Università Politecnica delle Marche, era giunta a Udine nel 1991 come specializzanda in Anatomia patologica, a pochi anni dalla fondazione della facoltà di Medicina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it L'istituto Marconi-Hack in lutto per la scomparsa della professoressa De Meo: "Docente instancabile"La comunità dell'istituto Marconi-Hack dice addio alla professoressa Marika De Meo. Università in lutto: addio alla professoressa Giovanna Petti BalbiAll'età di 90 anni, lo scorso 28 gennaio, è morta Giovanna Petti Balbi, professoressa di storia medievale all'Università di Genova fino al 2007. Tutto quello che riguarda Lutto all'Università di Udine è.... Discussioni sull' argomento Lutto all'Università per la morte improvvisa del professor Lorenzo Medici; Sostenibilità, il Salone della Csr 2026 riparte da Udine; Grave lutto alla Federico II: morta prematuramente brillante studentessa; Lutto all'Acquario, è morto il delfino Luna: accertamenti sulle cause. L’università di Udine ha aperto le porte ai giovani con la 31ª edizione dello “Student Day” - facebook.com facebook Buon 48° compleanno, Uniud! Istituita il 6 marzo 1978 con il decreto n.102 del Presidente della Repubblica, l'Università di Udine, unica in Italia a essere nata per volontà popolare, compie oggi 48 anni. La storia completa qui uniud.it/it/ateneo-uniu… x.com