Fotinì Peluso, attrice, ha dichiarato di sentirsi come una trottola dopo una mattinata di provini. Questa sera, si trova a Praga, dove sta terminando le registrazioni di una miniserie francese. Dopo un leggero ritardo, si scusa e spiega di aver appena atterrato nella città. La Peluso ha partecipato al progetto “Non è la fine del mondo” e ha parlato del suo entusiasmo per il cinema e la recitazione.

«M i sento una trottola», ci dice, scusandosi per il leggero ritardo. È sera, e Fotinì Peluso, dopo una mattinata di provini, è appena atterrata a Praga dove sta terminando le registrazioni di una miniserie francese. L’appuntamento in video è l’unico modo per incontrare in breve tempo l’attrice 27enne, impegnata in diverse produzioni. Ha già partecipato a progetti importanti, tra i quali Il colibrì e La treccia per il cinema, La compagnia del cigno e Tutto chiede salvezza per la televisione, Edipo a Colono per il teatro classico. Ne ha altri appena terminati, come Recrucified («tratto da un gran classico della letteratura greca») e quello per il quale abbiamo appuntamento: Non è la fine del mondo, diretto da Valentina Zanella e tratto dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola (edito da Feltrinelli e ora pubblicato in una nuova versione ). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fotinì Peluso in “Non è la fine del mondo”: «Il cinema e la recitazione mi hanno acceso un “friccichio”»

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Una selezione di notizie su Fotinì Peluso

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