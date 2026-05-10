Forza Italia | la presentazione della lista al Polo Nautico
Domani alle 18.00, presso il Polo Nautico di Salerno, si terrà l'evento di presentazione ufficiale della lista di Forza Italia. La cerimonia si svolgerà nello spazio dedicato al nautismo in città, con la partecipazione dei rappresentanti del partito. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà in modo pubblico e formale. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sull'evento.
Si terrà domani, alle ore 18.00, presso il Polo Nautico di Salerno, la presentazione ufficiale della lista di Forza Italia. L’iniziativa rappresenterà un importante momento di confronto politico e programmatico alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della classe dirigente del partito.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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