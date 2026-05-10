Forza Italia | la presentazione della lista al Polo Nautico

Domani alle 18.00, presso il Polo Nautico di Salerno, si terrà l'evento di presentazione ufficiale della lista di Forza Italia. La cerimonia si svolgerà nello spazio dedicato al nautismo in città, con la partecipazione dei rappresentanti del partito. La presentazione è aperta al pubblico e si svolgerà in modo pubblico e formale. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sull'evento.

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