Guaio Fortitudo si ferma Moore Caja va in cerca di nuovi equilibri

La Fortitudo Basket si trova ad affrontare un momento difficile dopo l'infortunio di Moore, che si è fermato durante gli allenamenti. La squadra ha trascorso poche ore a festeggiare la vittoria nella prima partita, poi si è concentrata subito sulla preparazione della seconda, con sessioni di allenamento e analisi video. L’allenatore sta cercando di trovare nuovi equilibri per affrontare al meglio questa fase della stagione.

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Giusto una sera per festeggiare gara-uno in cui la squadra ha reso tutto facile e per rivedersi ieri in palestra per una sessione di allenamento e video che è già tempo di gara-due. Questa sera Fortitudo e Avellino si ritrovano di nuovo di fronte per il secondo atto dei quarti di finale. Alle 20,30 al PalaDozza, dove dopo il successo di giovedì la Flats Service ha un record di 18 vittorie su 19 partite, la formazione di Attilio Caja cerca di dare una seconda, forse decisiva, botta alla serie con gli irpini. Portarsi avanti 2-0 darebbe alla Fortitudo la tranquillità di poter scendere ad Avellino martedì con il primo match point a disposizione. Ma senza stare troppo a immaginare quello che sarà il futuro, su tutti i fronti, è corretto concentrarsi sul presente e su gara-due.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Guaio Fortitudo, si ferma Moore. Caja va in cerca di nuovi equilibri ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pisa cerca un nuovo DS: rimescolamenti e nuovi equilibri in Serie AIl dirigenziale della Serie A subisce una trasformazione strutturale con il movimento di figure chiave tra i club, che vede il Pisa impegnato nella... Leggi anche: Fortitudo, il sogno riparte stasera. La ’Last Dance’ di Caja e Tedeschi