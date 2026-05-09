La Fortitudo va 2-0 su Avellino | vittoria di cuore

La squadra di pallacanestro ha vinto la seconda partita dei playoff, battendo Avellino con il punteggio di 69-64. La gara si è conclusa con la squadra di casa che ha mantenuto il vantaggio durante tutta la partita, centrando così la seconda vittoria consecutiva nella serie. Con questa affermazione, la formazione si è portata avanti 2-0 nei confronti degli avversari.

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Bologna, 9 maggio 2026 - Vittoria di cuore per la Fortitudo che batte 69-64 Avellino e fa sua anche gara-2, portandosi avanti 2-0 nella serie. Solito splendido colpo d’occhio in un PalaDozza che per gara-2 supera le 5mila presenze. Fortitudo costretta a fare a meno di Lee Moore grande protagonista di gara-1 costretto ai box per un risentimento muscolare al vasto mediale della gamba sinistra e sostituito da Toni Perkovic e senza capitan Matteo Fantinelli fermato dal problema di lombalgia che continua a tormentarlo. Una Fortitudo quindi diversa da quella di giovedì ma decisa a far valere, ancora una volta, il fattore campo a favore, in un Madison di piazza Azzarita che si conferma fortino praticamente inespugnabile e adesso sono 19 su 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Fortitudo va 2-0 su Avellino: vittoria di cuore ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate La Fortitudo è tutta cuore e difesa: Avellino piegata in un finale incandescenteUna gara playoff vera, di quelle che si vincono in modo “sporco” quando il talento sembra non bastare. La Scandone Avellino ruggisce all’E-GAP Arena: vittoria di spessore su RomaLa Scandone Avellino espugna l’E-GAP Arena superando la Stella EBK Roma di coach Boniciolli con il punteggio di 55-62, conquistando due punti...