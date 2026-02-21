Scossa nella notte in Campania | terremoto di magnitudo 4.5 a Montecorice

Nella notte, un terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito Montecorice, in provincia di Salerno. La causa principale è stata la pressione sismica accumulata lungo la faglia locale. L’evento ha fatto tremare le case e provocato lievi crepe nei muri di alcune abitazioni. Numerosi residenti si sono svegliati spaventati e hanno chiamato i soccorsi per verificare eventuali danni. La zona resta sotto stretta osservazione da parte degli esperti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una scossa di terremoto è stata registrata nella notte in provincia di Salerno. Alle ore 01:28:41 del 21 febbraio 2026, i sismografi dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato un evento di magnitudo ML 4.5 con epicentro a 2 chilometri a nord-ovest di Montecorice. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione in diversi comuni della fascia costiera e dell'entroterra cilentano, si è verificato poco dopo l'una e mezza di notte, sorprendendo molti cittadini nel sonno. Al momento non si segnalano danni gravi a persone o edifici, ma sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti.