Terremoto forte scossa nella notte | magnitudo 5.8

Nella notte si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 che ha colpito una zona abitata. Il terremoto ha causato tremori che hanno fatto vibrare vetri e mobili, svegliando molte persone che si sono alzate di soprassalto. L’evento si è verificato intorno alle prime ore del mattino, interrompendo il silenzio dell’alba con un boato sordo. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti.

Il silenzio dell’alba viene improvvisamente interrotto da un boato sordo. I vetri tremano, i letti si muovono, qualcuno si alza di scatto senza capire cosa stia succedendo. In pochi secondi, la paura si diffonde tra le case, mentre la terra continua a vibrare sotto i piedi. Sono attimi brevi ma intensi, abbastanza da spingere molte persone a uscire all’aperto o a restare in attesa, con il fiato sospeso. Poi tutto si ferma, lasciando spazio all’incertezza e alle prime verifiche. Il sisma si è verificato alle 5:18 ora italiana, interessando il versante meridionale dell’isola, una delle aree più esposte all’attività sismica del Paese. Secondo i dati strumentali, l’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 15 chilometri, una condizione che può rendere la scossa chiaramente percepibile anche a distanza.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto, forte scossa nella notte: magnitudo 5.8 TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA REGISTRATA CON MAGNITUDO 7.6: ALLERTA TSUNAMI Notizie correlate Terremoto, forte scossa nella notte: magnitudo 5.0Per alcuni istanti la notte è stata spezzata da un tremore improvviso, breve ma netto, percepito da molti come un movimento profondo e sordo... Forte scossa di terremoto nella notte: magnitudo oltre 5, boato improvvisoUna forte scossa di terremoto ha colpito la Macedonia del Nord nella serata del 10 febbraio 2026: i monitoraggi sismici hanno registrato un evento di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terremoto in Nevada, scossa di magnitudo 5.7 a Silver Spring: non sono segnalate vittime; Terremoto in Giappone: forte scossa nel nord e allerta tsunami; Terremoto in Giappone, forte scossa di magnitudo 7.5: allerta tsunami nel nord-est; Scossa di magnitudo 7.7 in Giappone. Allerta per possibile maxi terremoto nel nord. Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7.4: lo tsunami si abbatte sulle coste, allerta per altre scosse. Controlli nelle centrali nucleariUn terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). ?? ... leggo.it Terremoto in Giappone: scossa di magnitudo 7.7. Jma: Possibile nuovo mega sisma nel NordTokyo, 20 aprile 2026 – Un forte terremoto è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa di magnitudo 7.4 ... quotidiano.net Terremoto a Creta, scossa di magnitudo 5.8 a una profondità di 17 km - facebook.com facebook Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8 x.com